Le Bois-Plage-en-Ré : la rénovation énergétique passe aussi par des balades thermographiques

La rénovation énergétique ? Un immense défi pour un double enjeu. A la fois pour faire des économies, qu'on soit particulier, entreprise ou collectivité, mais aussi pour gérer au mieux les ressources énergétiques si précieuses en période de crise. Pour informer et sensibiliser la population, des balades thermographiques sont organisées régulièrement en période hivernale. Il s'agit de circuits ludiques pour tout comprendre des déperditions énergétiques des bâtiments et des habitations. La thermographie est une technique servant à mesurer les températures de surface grâce à une caméra. Une investigation rapide qui permet d'identifier des défauts thermiques, des fuites d'eau ou encore des infiltrations.

Une balade nocturne était organisée ce mercredi dans le centre-ville du Bois-Plage-en-Ré par le service développement durable de la Communauté de communes de l’île de Ré en partenariat avec le CRER, le Centre Régional des Energies Renouvelables . Pas de pluie, peu de vent, pas de brouillard, les conditions météorologiques étaient réunies pour "rentabiliser" la déambulation dans les ruelles rétaises.

Un peu de pédagogie avant la balade thermographique au Bois-Plage-en-Ré © Radio France - Eric Le Bihan

Observer toutes les typologies de logements

Caméra thermique au poing, Coline Garcia De La Tourre a servi de guide aux quelques riverains et élus qui ont bravé le froid. Conseillère France Rénov' , elle coordonne les quatre plateformes du CRER dans les deux Charentes. "L'objectif est d'observer toutes les typologies de logements, ça va de l'ancien aux années 70 en passant par le plus récent et de voir si elles sont isolées ou non."

Parmi les participants bien emmitouflés, Catherine écoute avec attention les conseils de Coline. Elle habite une maison construite en 1975 au Bois-Plage-en-Ré , 2300 âmes à l'année (10 fois plus l'été). "Je voulais savoir comment la perdition énergétique se mesurer. On a fait des travaux de rénovation il y a huit ans. Nous avions déjà un vide sanitaire, on a posé du double-vitrage, changé les portes, mais je cherche encore à améliorer ma rénovation énergétique. Il y a un vrai enjeu économique, surtout avec cette crise".

L'isolation en priorité

Pour optimiser sa rénovation énergétique, il faut faire les choses dans l'ordre. Coline hiérarchise les priorités. "Il faut commencer par l'isolation. Là où il y a le plus de déperdition thermique dans une maison, c'est la toiture. Ensuite les murs, poser des questions au niveau des menuiseries et des planchers bas. Privilégier avant tout l'isolation pour réduire au maximum ses consommations, vérifier l'efficacité d'une bonne ventilation et ensuite s'occuper du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire".

Audit énergétique

Si ces balades thermographiques sont très utiles, rien ne remplace un audit énergétique réalisé par un professionnel. Confirmation de la directrice du pôle environnement et développement durable à la Communauté de communes de l’île de Ré. "Pour savoir quels investissements faire dans sa maison, il faut avoir un diagnostic", argumente Sylvie Dubois. "On a trop souvent dit aux gens qu'il fallait changer toutes les fenêtres, ce qui coûte très cher, alors que ça ne représente que 13% des déperditions d'énergie contre 30% pour les combles. Un diagnostic réalisé un technicien sérieux est nécessaire pour bien identifier les sources de gains, d'économies d'énergie." L'efficacité d'un bon diagnostic peut faire gagner jusqu'à 80% d'économies d'énergie.

La balade thermographique : un circuit ludique et pédagogique La balade thermographique : un circuit ludique et pédagogique © Radio France - Eric Le Bihan

"La salle polyvalente du Bois est une catastrophe énergétique"

Outre les habitants, la poignée d'élus rétais présents écoute aussi les conseils. Les yeux souvent levés vers les toits, Jean-François Beynaud fait aussi office de guide patrimonial de sa commune. Conseiller municipal délégué à l'environnement, au littoral et aux espaces boisés du Bois-Plage, il perd le sourire lorsqu'on évoque le défi énergétique. "Il faut une vraie prise de conscience. Le souci principal ici, ce sont déjà les maisons secondaires, qui ne sont pas habitées à l'année et quand les propriétaires veulent passer leur retraite ici, ils se rendent compte que leurs maisons sont des passoires thermiques."

Autre préoccupation pour le conseiller municipal, les bâtiments communaux. "Nous sommes une nouvelle équipe. Ce qui m'est le plus insupportable, c'est de voir tous ces bâtiments publics ne sont pas pris en considération à leur conception. Rien que pour l'école, nous en sommes à 2 millions d'euros de rénovation ; la salle polyvalente du Bois est une catastrophe énergétique. Il faut qu'on budgétise mais ça sera pour le prochain mandat. Ca fait 40 ans que des gens nous préviennent, maintenant on est pris à la gorge, je trouve ça pathétique."