Le botaniste Franklin Picard, amoureux du Parc de la Roche-Fauconnière, décédé à l'âge de 79 ans

"C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Franklin Picard, décédé dans sa soixante-dix neuvième année. Botaniste de renom, il était engagé depuis la première heure en faveur du développement et de la valorisation du parc de la Roche Fauconnière", souligne Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. "Grâce à son savoir botanique encyclopédique, et à son amour du lieu, il a su faire revivre cet écrin exceptionnel en Europe", poursuit l'élu.

ⓘ Publicité

C’est auprès du Docteur Favier, alors propriétaire du parc de la Roche-Fauconnière à Cherbourg-en-Cotentin que Franklin Picard apprend, et se prend de passion pour la botanique. Cet attrait pour le sujet ne le quittera plus. Tout au long de sa carrière, il parcourut le monde, et ses jardins dans le souci d’accroître et transmettre ses connaissances botaniques. Parallèlement à son travail de terrain, il fonde en 1989, le Conservatoire des collections végétales spécialisées, qui rassemble amateurs, professionnels et scientifiques qui souhaitent préserver la richesse du patrimoine botanique. Il est l’auteur du Guide du patrimoine botanique en France, premier ouvrage qui rassemble les connaissances de l’ensemble des jardins de l’hexagone.

Supervision de la renaissance du parc de la Roche-Fauconnière

Vice-président de l’association des parcs botaniques de France, il fut également vice-président de l’association du jardin botanique de la Roche-Fauconnière. Il est, en effet, un des acteurs à l’origine de la renaissance du parc, propriété depuis 2011 du Conservatoire du littoral et géré par la Ville depuis 2017. Soucieux de poursuivre le travail du Docteur Favier, il participe, dès 2017, à l’inventaire des collections subsistantes dans le jardin et supervise le travail des 180 jardiniers de la Ville qui participent à la renaissance du lieu. Il ne cessera de valoriser cet écrin botanique, riche de 4 500 espèces rares originaires des cinq continents.