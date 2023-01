Le boulanger de Pontarion et ses clients font un geste pour la planète

Il n'y a pas de petits gestes pour le bien-être de la planète ni de petites économies et le boulanger de Pontarion le prouve depuis bientôt un an. Rémi Fleurat, boulanger-pâtissier gérant des "Délices du Thaurion", propose à ses clients de ne pas mettre de papier d'emballage autour de leur pain ou de leur baguette. Un petit geste tout simple qui a de multiples répercussions positives**.**

La première, la plus évidente, c'est le geste pour la planète : moins de papier = moins de déchets. C'est d'ailleurs ce qui a motivé ce couple de boulangers à prendre cette initiative, bien acceptée par les clients aujourd'hui. "Ca nous a surpris un petit peu au début mais c'est vrai que c'est une bonne initiative, reconnaît Sylviane, une habituée de la boulangerie. C'est plus écologique : ça évite du papier pour rien, qu'on jette après".

Un coup de pouce pour motiver les clients

Un petit geste pour l'environnement donc mais aussi pour le porte-monnaie. Il fallait un petit coup de pouce pour motiver les clients au début, alors le boulanger a eu l'idée de mettre en place une carte de fidélité : pour chaque pain ou baguette acheté sans papier autour, un petit tampon, et au bout du dixième, c'est une baguette gratuite !

Aujourd'hui, 80% des habitués de la boulangerie prennent leur pain sans emballage. Rémi Fleurat est ravi du succès de l'opération, d'autant que son porte-monnaie à lui aussi en profite. "Avant cette opération, on commandait 2.000 sachets baguette et 1.000 feuilles mousseline tous les quinze jours/trois semaines, aujourd'hui c'est tous les deux à trois mois".

La boulangerie propose toujours un emballage pour les sandwiches et les clients qui en désirent ou de passage.

Autrement, ils viennent donc avec leur sac à pain (la boulangerie en propose en matériaux recyclés). Et si vous vous posez la question pour l'emballage du pain tranché, sachez qu'il fait lui aussi du bien à la planète puisqu'il est en matière biodégradable et compostable.