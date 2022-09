Le Briançon a retrouvé son ancien lit à Théziers

Après plus de dix ans d'études et de travaux, le Briançon, un des affluents du Gardon, a retrouvé son lit à Théziers (Gard). Lors des fortes pluies, ce petit ruisseau débordait et inondait les parties basses de la commune. Son lit a été élargi pour réduire ce risque inondation.

Rien ne permet en plein été d'apercevoir le Briançon en contrebas de Théziers. Juste un petit filet d'eau, inoffensif. Et pourtant, ce petit ruisseau qui prend sa source à Domazan et traverse Théziers, Montfrin et Vallabrègues peut se transformer en véritable torrent en cas de fortes pluies. La commune ne compte plus le nombre de fois où ses quartiers bas ont été inondés. "Ce petit ruisseau peut provoquer d'énormes dégâts sur les cultures et les habitations "confirme la maire Murielle Garcia-Favand. "On a été 13 fois classés en catastrophe naturelle" se souvient de son côté l'ancien maire Alain Carrière. Le Briançon pourtant faisait régulièrement l'objet d'aménagements. Mais les digues, construites par le passé ne remplissaient plus leur rôle.

Un chantier de plus de dix ans pour 7 km

En 2011, l'EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin) Gardons, le syndicat en charge des questions de l'eau à l'échelle du bassin versant des Gardons se porte maître d'ouvrage pour une opération de restauration physique du Briançon. Une opération qui va durer dix ans. "C'est long, mais chaque étape est essentielle explique Etienne Retailleau, le directeur adjoint de l'EPTB. Il a d'abord fallu faire des études pour voir comment on pouvait mener ce chantier, comment on pouvait le financer, il faut ensuite obtenir les autorisations auprès de l'administration. Ensuite, il y a eu un volet foncier très conséquent. On a acheté 22 hectares pour ce projet là. Une centaine d'unités foncières. A chaque fois, il faut contacter les gens, leur expliquer et trouver un terrain d'entente pour acheter. Au final, on arrive à la phase chantier qui est assez rapide puisqu'en six mois, on avait fait tous les terrassements. Il a fallu ensuite deux ans d'entretien pour s'assurer que les 20.000 plants qu'on a mis sur 3km5 reprennent. Ca représente un poumon pour le cours d'eau et pour les riverains."

Réduire le risque inondation

Ces travaux ont surtout permis de réduire le risque inondation. "L'idée, c'est de redonner de la place au cours d'eau explique Karina Bonacina, directrice de la délégation de Montpellier de l'Agence Rhône Méditerranée Corse _pour qu'il puisse retrouver des champs d'extension de crues. Ca lui permet de dissiper son énergie et d'arriver à l'aval avec moins de puissance et d'être moins destructeur. Les solutions fondées sur la nature sont des solutions durables et très efficaces. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est a_rrêter de construire sur des zones d'expansion de crues." Aujourd'hui, le Briançon n'est plus "corseté". Son lit a été élargi sur sept km. Deux ponts vétustes ont été remplacés par des passages à gué. L'opération d'un montant de 3,7 millions d'euros a été financée par le fonds européen FEDER, l'Agence de l'Eau, le Département du Gard et l'EPTB Gardons.

Vue aérienne du nouveau lit du Briançon - EPTB Gardons