Le Calvados et l'Orne en vigilance orange aux orages ce dimanche

35 départements seront en vigilance orange aux orages cet après-midi à partir de 15h, dont le Calvados et l'Orne. Après la vigilance jaune annoncée hier sur nos deux départements, Météo France vient de mettre à jour sa carte ce dimanche matin.

"Ces orages pourront présenter un caractère violent avec de fortes chutes de grêle, de fortes rafales et de fortes précipitations", précise Météo France. Attention donc, si vous sortez dans l'après-midi, le vent pourrait souffler aux alentours des 80 km/h.

La préfecture de l'Orne appelle à la prudence

Dans un communiqué, le préfet de l’Orne appelle à la plus grande prudence et au respect des consignes de sécurité et indique que le vent pourrait souffler, on attend entre 70 à 90 km/h et même jusqu'à 100 km/h localement.

À l’approche d’un orage, la préfecture préconise de ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés, de s'abriter hors des zones boisées, de pas se promener en forêt et de limiter ses déplacements.