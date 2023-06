Le camping d'Évron ne refroidit pas ses ardeurs pour lutter contre le réchauffement climatique

Comment s'adapter face au réchauffement climatique ? On le sent déjà bien chez nous en Mayenne avec des températures élevées ces dernières semaines et ça pourrait grimper encore en juillet-août, des épisodes caniculaires comme l'an dernier. Les professionnels du tourisme tentent de s'en accommoder. C'est le cas, par exemple, au camping d'Evron où le gérant, Emilien Leroy, a entamé une grande opération décarbonation.

Dans son engagement pour la décarbonation, Emilien Leroy lancera mercredi 28 juin une branche mayennaise des "Shifters", une association nationale qui promeut la décarbonation de l'économie française.