Le canal à houle de l'École d’ingénieurs Builders fait ses preuves pour prévenir l'érosion du littoral normand

Et si les solutions pour repousser l'érosion du littoral normand venaient de chez nous près de Caen ? Depuis 2018, l'École d’ingénieurs Builders, basée à Épron (Calvados) et ses ingénieurs, y travaillent. C'est grâce notamment à un canal à houle, long de 40 m et d'une profondeur de 1,50 m. Un équipement unique en France, cofinancé par l’Union Européenne en 2018, qui permet de tester à grande échelle l'impact de la houle sur les côtiers.

ⓘ Publicité

Il aura déjà permis d'imaginer et d'expérimenter le placement de gros blocs de béton (que vous avez peut-être vu à Ouistreham ou Cherbourg) qui limite clairement l'impact des submersions sur les littoraux.

"Il permet d'anticiper et d'agir"

5 ans après le lancement de ce canal à houle, les expériences sur ce dernier continuent. S'il a permis d'imaginer ces blocs, les ingénieurs sont en train de les peaufiner avec bientôt une double fonction : maintenir la population en sécurité et développer la biodiversité autour de ces blocs, selon Jérôme Lebrun, le directeur : "On arrive à travailler, à anticiper la manière dont on doit concevoir ces blocs qui serviront d'habitats pour certaines espèces. Des espèces marines qui vont trouver à la fois un habitat, qui vont trouver, grâce à la fixation de certaines autres espèces, de la nourriture".

Ce canal à houle, c'est une vague d'optimisme pour Guillaume Carpentier, directeur des relations internationales et de l’ingénierie chez Builders. Il se perfectionne, d'années en années et permet désormais d'anticiper avec précision, les endroits où l'érosion du littoral est alarmante et donc là où il faut agir en priorité.

"Notre rôle, nous, c'est de faciliter la protection des populations, de protéger le littoral en trouvant grâce à cette machine, par exemple le canal à houle, de faire ce qu'on appelle de la rétro ingénierie aussi. C'est-à-dire, on regarde ce qui existe aujourd'hui. On prédit les tempêtes qui existeront dans 50 ans, on les reprogramme dans cette machine et on essaie de regarder jusqu'à quand les populations pourront être protégées, jusqu'à quand cette activité pourra perdurer. Il ne faut pas faire peur aux gens non plus. Ce n'est pas le cas et on essaie de prédire et de maîtriser ces évolutions et donc d'agir en conséquence. Il faut saisir ces contraintes comme une opportunité de développer des nouvelles technologies, des nouvelles choses qu'on n'aurait pas faites sinon ! C'est vraiment un message plutôt très positif".