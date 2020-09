Le canal EDF de Saint-Chamas : une véritable décharge sauvage de véhicules 

En 4 jours de sondage dans ce canal de Saint-Chamas, plus de 300 véhicules ont été identifiés sur un peu plus de 7 kms par les plongeurs de la Gendarmerie, la brigade fluviale et nautique de Martigues.

Les gendarmes de la brigade fluviale et nautique de Martigues sont à pied d’oeuvre depuis le début de la semaine. Ils ont déja identifié plus de 300 véhicules sur un tronçon de 7,4 kms du canal de Saint -Chamas. 56 véhicules pour la seule matinée de ce jeudi: "On a 5 plongeurs à l'eau, en 2 équipes, et dès qu'ils tapent un véhicule, ils relèvent les immatriculations et nous les communiquent" explique le Lieutenant Puccini, patron des plongeurs. Une tache rendue difficile par la visibilité très réduite dans l'eau, "à 7 m de profondeur, c'est le noir total." Il y aura ensuite un travail d'enquête de surface pour voir si il s'agit de véhicules volés et si les immatriculations correspondent bien, quand il y a des plaques, ce qui est loin d'être toujours le cas.

"tous ces véhicules empêchent l'eau de circuler normalement dans ce canal vital pour la Provence"- Franck Bélotti, directeur EDF de l'exploitation hydraulique Durance et Verdon

Une situation inadmissible pour EDF qui a porté plainte, Franck Bélotti, directeur de l'exploitation hydraulique Durance et Verdon pour EDF Hydro Méditerranée se dit excédé devant autant d'incivilités: "On est tout simplement victime de bandes organisées, d'arnaques à l'assurance diverses et variées, malgré toutes les protections et toute la surveillance effectuée par nos équipes et par la police et gendarmerie." Depuis 2009, 2000 véhicules ont été extraits du canal de Saint-Chamas. La semaine dernière les plongeurs de la gendarmerie ont même découvert au fond de l’eau un obus, une grenade et quelques munitions.