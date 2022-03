Le castor poursuit son installation dans le Poitou

Depuis plus de 20 ans le castor recolonise les cours d'eau en Vienne et Deux-Sèvres. L'espèce protégée poursuit son installation sur le territoire.

Au début des années 2000 le castor qui avait disparu a commencé à recoloniser le territoire notamment grâce à sa réintroduction dans la Loire (dans les année 70). Chaque année, le castor colonise donc un peu plus le territoire avec des nouvelles rivières, petit à petit. L'espèce avait disparu au Moyen-Age quasiment partout en France. Aujourd'hui les spécialistes se félicitent de grand retour de cette espèce protégée, comme Miguel Gailledrat de Vienne Nature: "Il est discret et souvent nocturne, mais en faisant un petit peu d'affût c'est un animal que l'on peut arriver à observer le soir ou à la tombée de la nuit lorsqu'il cherche des endroits pour pouvoir s'alimenter en bordure de rivière. C'est un animal qui sort peu de l'eau, qui ne s'éloigne pas à plus de 20 mètres des berges pour pouvoir trouver sa ressource alimentaire."

Un arbre rongé mais encore sur pied © Radio France - Vincent Hulin

L'été et au printemps le castor consomme essentiellement des feuilles de saule, de peupliers mais en période hivernale faute de feuilles, il s'alimente de l'écorce de l'arbre ou des bourgeons quand ils apparaissent après avoir abattu les arbres. Quant aux barrages, ils en construit des modestes sur des petits cours d'eau peu larges.