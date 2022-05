Le premier catamaran fabriqué en fibres de lin mis à l'eau à La Grande-Motte

C'est une révolution technologique. Plus de 50 % du bateau We Explore est en fibre de lin. Le catamaran, de 18 mètres de haut, a été mis à l'eau à La Grande-Motte, ce jeudi 5 mai. Un projet pensé par Roland Jourdain, double vainqueur de la route du Rhum en 2006 et 2010, et construit avec l'entreprise Outremer, de La Grande-Motte, en partenariat avec la papeterie Bureau Vallée et la coopérative Terre de lin. Environ deux cent personnes se sont mobilisées pour la construction de ce bateau éco-responsable.

Au moment de la mise à l'eau, Roland Jourdain a du mal à retenir son émotion. C'est l'aboutissement d'un projet écologique d'un an et demi : "C'est pas toujours facile de trouver les mots pour des instants comme ça", confie le skipper.

"J'étais convaincu, on était convaincus, et on l'a fait", ajoute Roland Jourdain. "C'est un gros hectare de lin qui naviguera bientôt. Un grand pas en avant pour la fibre végétale."

Objectif : construire éco-responsable

Un pas en avant aussi pour l'entreprise Outremer, spécialisée dans la construction de catamarans. Xavier Desmarest dirige le chantier de la Grande-Motte. Il s'appuie sur plusieurs axes pour faire des bateaux plus écologiques. "Un : faire le bilan carbone de nos bateaux. Deux : essayer d'être aussi exemplaire que possible dans la construction des bateaux pour les quantités de déchets qu'on produit, l'énergie qu'on utilise, donc essayer de réduire tout ça."

Roland Jourdain finalise la préparation de We Explore dans la mer Méditerranée. Le bateau rejoindra son port d'attache, Concarneau, fin juillet. Le navigateur participera à la Route du Rhum à bord de ce bateau en fibres de lin en novembre prochain.