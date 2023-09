Le cèdre d'Amou tronçonné, le collectif de défense de l'arbre dépose quand même un référé devant la justice

Hasard du calendrier ? C'est ce qu'assure la mairie d'Amou. Ce lundi 4 septembre, vers 6 heures du matin, le cèdre de 65 ans de la place Saint-Pierre, au cœur de la commune, a été abattu. C'est aussi ce lundi 4 septembre que l'avocate du collectif de défense du cèdre déposait au tribunal administratif de Pau un arrêté pour suspendre le projet.

Un projet de réaménagement et de végétalisation de la place, porté par le conseil municipal depuis plusieurs années. "Le covid avait déjà retardé les travaux, maintenant il faut avancer !", indique ce lundi la maire d'Amou, Florence Bergez, qui assure : "c'est un projet écologique ! L'idée est de planter huit tilleuls, d'enlever tout le goudron de cette place et de la piétonniser". Selon elle, les experts sollicités par la mairie prédisaient que l'arbre avait "plus d'une chance sur deux de mourir après les travaux. Je ne pouvais pas mettre 400 000 euros dans les travaux sur un pari ! 50% du projet est subventionné par le conseil départemental et l'État et ils n'auraient à mon avis pas remis une telle somme sur la table si l'arbre était mort et que j'avais j'avais dû refaire la place ensuite".

Sur Facebook, les membres du collectif de défense du cèdre d'Amou ont été nombreux à réagir ce lundi. - Capture d'écran page Facebook "Oui au maintien du cèdre de la place Saint Pierre d'Amou"

À l'argument des finances publiques de la mairie, l'avocate de la vingtaine de membres actifs du collectif de défense du cèdre - créé depuis plus d'un an et qui organise chaque dimanche des manifestations autour de l'arbre - oppose celui des dommages environnementaux liés à l'abattage de cet arbre. Maître Mélanie Laplace a déposé ce lundi soir, comme prévu initialement et bien que l'arbre soit désormais tronçonné, un référé demandant la suspension et une requête demandant l'annulation du permis d'aménager de cette place. "Maintenant, ce que nous poursuivons ce n'est plus l'abattage mais la responsabilité de la municipalité. Si le juge vient à trouver l'arrêté illégal, la commune aura abattu un arbre de manière illégale, ce qui entraînera sa responsabilité". Mais, elle le rappelle, "le collectif n'est pas opposé au réaménagement de la place mais bien à l'abattage de l'arbre".

Fin des travaux prévue en mars 2024

Florence Bergez se défend, rappelant que l'arbre n'est pas protégé et qu'elle avait le droit de l'abattre. Elle souhaite maintenant que les travaux débutent le plus rapidement possible. "Nous allons maintenant lancer les appels d'offre et j'ai demandé au bureau d'étude de faire en sorte que les travaux soient terminés au 31 mars 2024", indique la maire.

Du côté du collectif de défense du cèdre on assure que "la lutte continue". La décision concernant le référé de suspension du permis d'aménager devrait être rendue d'ici 5 à 7 semaines. Celle concernant la requête en annulation du permis d'aménager, en revanche, ne le sera que d'ici 18 à 24 mois.