Le Cellier : les opposants au parking passent à la vitesse supérieure

Le Collectif pour la protection de l'environnement et du cadre de vie du Cellier appelle à manifester, à partir de ce jeudi, tous les matins des jours ouvrables, de 7h à 8h30 devant l'emplacement du futur parking derrière l'église. Les bulldozers ont pourtant commencé leur travail, le 7 décembre. La prairie ressemble aujourd'hui à un champ de boue.

Le projet du maire, Philippe Morel

"Je ne veux plus en parler, c'est du passé" dit le maire, Philippe Morel. Ce parking de 48 places, c'est son projet. Il comprend, à côté, le réaménagement du parc de la Mothe, avec des jeux d'enfants, une tyrolienne, et un nouveau boulodrome. Budget global du réaménagement du parc et du parking : près de 900.000 euros.

Les opposants avec le plan du projet de parking et de réaménagement du parc de la Mothe © Radio France - Bertrand Pidance

Le collectif manifeste régulièrement depuis trois mois. Il reproche à ce parking d'être construit sur "un espace naturel sensible", une prairie de 1.900m2 avec des arbres centenaires qui risquent de souffrir, voire de ne pas survivre aux travaux. Le collectif, qui avait déposé un recours suspensif, a été débouté sur la forme. Il attend la décision de la justice sur le fond.