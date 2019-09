La sécheresse s'aggrave en Mayenne : le centre rejoint le nord et le sud-ouest du département en alerte renforcée

A partir de ce mercredi 4 septembre, la préfecture place le centre de la Mayenne en alerte renforcée à la sécheresse. Le nord et le sud-ouest du département restent en alerte renforcée.

La préfecture de la Mayenne place à partir de ce mercredi 4 septembre, le centre du département c'est-à-dire la Mayenne médiane-aval en alerte renforcée. Cela concerne notamment Laval, Château-Gontier ou encore Ernée.

Il rejoint le sud-ouest (l'Oudon) et le nord du département (la Mayenne amont) en alerte renforcée. La sécheresse s'aggrave donc dans notre département. L'est du département (la Sarthe amont et la Sarthe aval) restent en alerte.

Vous ne pouvez plus arroser votre pelouse

Une alerte renforcée signifie que sur les communes concernées, il y a interdiction d'irriguer les grandes cultures, d'arroser les massifs floraux, les terrains de sports et de loisirs, les espaces verts, les pelouses et les terrains de golf.

Interdiction aussi de laver les véhicules, les voiries et les façades ou de remplir des plans d’eau et des piscines privées.