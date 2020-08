Le centre de soin de la faune sauvage Alca Torda lance un appel aux bénévoles dans les Landes et le Gers

Près de 700 hérissons, passereaux, chouettes et autres animaux sauvages ont été soignés par l’équipe d’Alca Torda à Pouydesseaux depuis le mois de janvier 2020, contre 550 l’année dernière à la même période.

Une vingtaine de signalements d'animaux blessés par jour

Une hausse qui s’explique d’une part par la popularité croissante du centre de soin landais. De plus en plus de particuliers appellent Alca Torda pour signaler des animaux blessés ou en détresse.

La hausse des prises en charge en 2020 s’explique également et en partie par le confinement. "Les gens ont été dans leur jardin pendant deux mois. Ils se sont mis à faire des choses qu’ils n’avaient pas l’habitude de faire les années précédentes. Les animaux ont été dérangés. On s’est retrouvés avec des portées entières de passereaux ou de petits mammifères. On a aussi recueilli plus d’animaux victimes d’accident de tondeuse ou de rotofil comparés aux années précédentes", explique Laura Labarthe, la responsable du centre Alca Torda.

Alca Torda fonctionne avec quatre collaborateurs permanents et une vingtaine de bénévoles. C'est devenu insuffisant pour convoyer les animaux blessés, notamment. En ce moment, les équipes reçoivent une vingtaine de signalements quotidiens, aux quatre coins des Landes, mais aussi dans le Gers. Laura Labarthe lance donc un appel aux bénévoles : "On ne peut vraiment pas se déplacer, car on manque déjà de personnes sur la structure pour prendre en charge les animaux. Cet appel, c’est surtout pour nous aider à rapatrier les animaux. Les personnes qui les trouvent ne peuvent pas toujours se déplacer. On a donc besoin de bénévoles qui peuvent faire un peu de trajet, en faisant des points-relais, en se dispatchant le trajet afin de récupérer l’animal au plus vite, surtout s’il a besoin de soin en urgence."

La responsable d’Alca Torda précise que les frais kilométriques peuvent être défiscalisés et sont donc déductibles des impôts.

Si vous souhaitez devenir bénévoles, vous pouvez contacter le centre Alca Torda par mail de préférence : contact@alca-torda.org ou par téléphone 06 82 20 00 10 .