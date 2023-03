Le centre LPO d'Audenge soigne la faune sauvage depuis 20 ans

13 novembre 2002. Naufrage du pétrolier Le Prestige au large des côtes galiciennes. Les oiseaux sont vite pris au piège du mazout. Des bénévoles leur viennent en aide et montent une structure d'urgence dans un camping d'Arès.

ⓘ Publicité

Quelques mois plus tard, avec l'aide du département, un centre de soins voit le jour à Audenge sur le Domaine de Certes et Graveyron. 500 mètres carrés pour accueillir la faune sauvage. Des oiseaux mais aussi des mammifères et quelques hôtes plus rares comme ce Balbuzard pêcheur, sauvé sur l'étang de Lacanau, ou ces 3 loutres orphelines qu'il a fallu nourrir au biberon jour et nuit.

Triste record en 2022

Le centre de la LPO s'est progressivement développé. Des volières pour permettre aux oiseaux affaiblis de se remuscler, un enclos pour les faons, une nurserie pour les jeunes animaux, une salle de chirurgie et l'an dernier un appareil de thérapie laser.

Le public a pu visiter l'une des deux unités mobiles de soins que compte la LPO au niveau national. © Radio France - Arnaud Carré

L'équipe s'est aussi renforcée avec l'embauche d'une vétérinaire, la présence de volontaires en Service civique et plus de 200 bénévoles pour assurer l'entretien des équipements, nourrir les pensionnaires ou convoyer les animaux. Rien de trop car la charge de travail ne manque pas. Entre canicule et incendies, le centre a accueilli 5331 animaux en 2022. Un record dont il se serait bien passé.