Le CESER des Hauts-de-France dévoile son rapport sur la gestion de l'eau dans la région

C'est un des chiffres révélés ce mardi par le rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESER) des Hauts-de-France : 20 % de l'eau est perdue en raison des fuites sur les 91 000 km de canalisations qui constituent le réseau d'eau potable de la région. "Nos canalisations sont en mauvais état, elles sont faites pour durer 70 ans mais ici on les change tous les 160 ans", alerte Laurent Degroote, le président du CESER des Hauts-de-France.

ⓘ Publicité

Autre constat du rapport : la qualité de l'eau s'est dégradée, avec notamment un doublement des taux de nitrate en quarante ans.

"C'est le problème que l'on met en avant dans notre rapport : vous avez l'Etat, vous avez les départements, vous avez des communes, vous avez des régies, etc. Tous discutent plus ou moins entre eux, résultat le consommateurs, les entreprises ou la santé en font les frais. Ce que l'on préconise c'est que tous puissent discuter dans une grande réunion et se voir régulièrement", poursuit Laurent Degroote.

loading

Le CESER préconise aussi dans son rapport de mettre en place une tarification sociale de l'eau. "L'eau c'est un bien pour tous, personne n'a le droit de manquer d'eau", estime encore Laurent Degroote, invité ce mardi matin de France Bleu Nord.