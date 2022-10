"Le changement climatique est en train de changer profondément notre environnement", selon un chercheur

Après la canicule et la sécheresse, l'exceptionnelle douceur automnale a de lourdes conséquences sur les végétaux. Le mois d'octobre 2022 est le plus chaud jamais enregistré en France. Une accumulation dangereuse selon Iñaki Garcia de Cortazar, chercheur et directeur de l'unité Agrolim à l'INRAE.

Jamais un mois d'octobre n'avait été aussi chaud. Les températures enregistrées sont en moyenne trois degrés au-dessus des moyennes de saison. Cette chaleur a un impact sur la végétation selon Iñaki Garcia de Cortazar, chercheur et directeur de l'unité Agrolim à l'INRAE, l'institut national de recherche pour l'agriculture et l'environnement, invité de la matinale de France Bleu Paris lundi 31 octobre.

Des plantes perdues à cause de ces températures trop élevées

"On voit des choses atypiques comme des floraisons qui se produisent alors que ce n'est pas la saison", constate Iñaki Garcia de Cortazar. Selon lui, certaines plantes sont "perdues à cause de ces températures trop élevées". "Le changement climatique est en train de changer profondément notre environnement", assure le chercheur.

La perturbation de la flore est très visible selon Iñaki Garcia de Cortazar. "On a encore quelques tomates qui arrivent encore et les légumes d'hiver, eux, ont du mal à démarrer la saison puisqu'ils ont besoin de températures plus fraîches. Tous ces événements combinés sur l'année ont vraiment un effet sur la végétation", estime-t-il.