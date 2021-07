Le changement climatique oblige les producteurs de Limagne a modifié leurs méthodes de production

En 16 ans de travail, Dominique Deplat, producteur d'asperges, n'avait jamais vu ça. En cinq jours, une bonne partie de ses plants d'asperges a été détruit. La raison ? Le criocère, un petit insecte vivant dans les haies. "Les asperges sont brûlées comme si on avait mis un coup de lance-flamme", montre l'agriculteur. "Cette année, ils étaient entre 10-15-20 par pieds d'asperges", lorsqu'habituellement, les criocères n'étaient qu'un ou deux tous les mètres.

L'état des asperges, détruites par les criocères © Radio France - Antoine Loistron

Cette hausse de la population de criocères a une raison simple : le changement climatique. Jusqu'à maintenant, ils n'étaient présents que dans le sud de la France. Mais la hausse des températures et un taux d'humidité proche de leurs besoins poussent les insectes à investir le centre de la France, jusqu'à bientôt peut-être la région parisienne.

Une météo de plus en plus défavorables

Cet insecte, ce n'est pas la seule illustration concrète du dérèglement climatique. La météo aussi perturbe les cultures. "Depuis six-sept ans, on a une baisse de rendements en grande culture, blé et maïs de consommation, précise Dominique Deplat. C'est simplement à cause des extrêmes climatiques que l'on a : soit des extrêmes en eau, soit en chaleur, soit en vent aussi ou en orage, comme il y a quelques semaines. Alors ça arrivait avant, mais quand même des chocs aussi importants, rarement".

Cela nous pousse à sortir de notre zone de confort, à trouver de nouvelles solutions" - Dominique Deplat, producteur d'asperges à Joze

Autre difficulté : l'accès à l'eau, "l'or des agriculteurs". Elle se fait de plus en rare, alors que les plants en ont encore plus besoin, surtout en saison estivale, lorsqu'ils sont confrontés à de grandes sécheresses. Des études sont alors menées, notamment pour améliorer son transport, limiter les pertes et la rendre plus efficiente dans sa distribution, par exemple en utilisant un système de goutte-à-goutte.

Recherches et diversifications

Mais ces obstacles, Dominique Deplat a aussi envie de les voir d'un bon œil, sous l'angle d'une opportunité offerte pour se réinventer et trouver de nouvelles solutions. Qu'il s'agisse de nouvelles filières de distribution (en renforçant les circuits courts par exemple) ou alors directement en termes de production.

à lire aussi Puy-de-Dôme : quand la pluie empêche le lancement des moissons

"Par exemple, cette année je fais des essais sur des patates douces, qui sont assez concluants, explique Dominique Deplat. Peut-être que bientôt j'en produirais aussi. Là vous avez des asperges, qui normalement sont plus résistantes, soit à des excès de chaleur, soit à des problématiques d'insectes. On sera amené à réfléchir soit sur des cultures qui ont besoin d'un peu moins d'eau, soit des cultures qui acceptent des variations de températures que l'on peut avoir."

L'objectif étant toujours de faire perdurer l'exploitation familiale et de la rendre réellement rentable, ce qui n'est pas encore toujours le cas.