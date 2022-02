Le chantier d'usine de recyclage de véhicules hors d'usage va démarrer à Héricourt

Le secteur des casses automobiles se modernise. A Héricourt, l'entreprise Stock Casse 70 va bâtir un centre de recyclage de véhicules hors d'usage. Une sorte de petite usine de 4000 m2 pour traiter de manière entièrement automatisée les pièces automobiles d'occasion. Le centre sera construit sur une plateforme de 30 000 m2 zone de Guinottes à Héricourt. Le chantier va démarrer le 21 février prochain.

Le cœur de cette usine est un convoyeur qui va prendre en charge les pièces détachées d'automobiles préalablement démontées de façon manuelle. "Les pièces ne sont plus manipulées par les ouvriers. Moteurs, éléments de carrosserie, pièces diverses seront transportées par le convoyeur pour lavage, référencement, prise de photos et rangement" explique Thierry Marie, le PDG de Stock Casse 70.

"De plus en plus d'experts exigent une réparation avec des pièces de réemploi", explique Thierry Marie - Jack Varlet

On espère créer une trentaine d'emplois dans cette usine". Copier

On industrialise le recyclage des épaves, avec l'objectif de valoriser 97,5 % du poids d'un véhicule en fin de vie. Ce type d'usine est encore rare en France. "Sans doute en raison du coût du convoyeur : quelques 650 000 € tout de même" explique Thierry Marie. Les pièces détachées sont ensuite proposées à vente, exclusivement sur internet ou dans le réseau des professionnels. "La vente par internet continue de progresser spectaculairement. Janvier a été le plus gros mois de vente par internet de toute notre histoire."

Stock Casse 70 traite 100 000 pièces d'automobiles par an. A Brevilliers, l'entreprise était un peu à l'étroit et avait besoin de rationaliser son activité. Le centre de recyclage pourrait créer une trentaine d'emplois. A coté de la quarantaine de salariés de l'actuelle casse auto. "Le plus dur pour nous est de trouver des personnels pour travailler dans nos entreprises".

Cout de l'investissement : 6 millions d'euros. Avec une livraison espérée à la fin de cette année 2022