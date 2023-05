Le château de Chamerolles a accueilli un comptage des hirondelles

C'est une opération courante mais devenue de plus en plus essentielle pour faire le point sur l'évolution du nombre d'oiseaux. Un comptage était organisé ce samedi 27 mai au château de Chamerolles par le Ligue de Protection des Oiseaux. Elle portait précisément cette fois sur les hirondelles très présentes sur le domaine. L'occasion surtout de faire de la pédagogie dans ce lieu devenu refuge officiel soutenu par l'association. La semaine dernière, une étude confirmait la baisse importante de nombreuses espèces d'oiseaux partout en Europe. Principale cause : l'intensification de l'agriculture.

Un hirondelle de fenêtre au château de Chamerolles © Radio France - Vincent Giraldo

Le temps de récupérer une paire de jumelle et rapidement les nids d'hirondelles apparaissent dès l'entrée du château de Chamerolles. On peut y voir un peu partout des hirondelles dites de fenêtres. "On les reconnait à leurs nids presque totalement fermés alors que ceux des hirondelles rustiques sont plus ouverts. Ici, les hirondelles trouvent tout ce qu'ils leur faut : de l'eau donc des insectes, la nourriture et un habitat pour construire les nids" explique Daniel bénévole à la LPO qui assure la visite. Car c'est bien la difficulté pour les hirondelles, les anciennes granges et les bâtiments agricoles disparaissent mais pire encore les insectes se font de plus en plus rare alors elles ne trouvent plus à manger. Les population d'insecte ont baissé de 80% en 30 ans.

Un nid d'hirondelle de fenêtre au château de Chamerolles © Radio France - Vincent Giraldo

Des chiffres qui font régir comme cette mère de famille venue de Cléry-Saint-André : "Ils ont nettoyé la basilique de Cléry et depuis il n'y a plus aucun nid. C'est vrai que ces chiffres sont très inquiétants". Pour aider les hirondelles, la LPO propose désormais des nids à installer, fabriqué avec des imprimantes 3D. La population d'un autre oiseau que l'on peut observer aussi dans le Loiret est encore en plus forte baisse. Il s'agit du martinet noir.