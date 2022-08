Le chêne multi centenaire d'Orriule brisé par l'orage

Le chêne multi centenaire d'Orriule à souffert de l'orage de lundi 29 août. De très fortes rafales de vent ont cassé ses deux plus belles branches. Cet arbre, planté à coté de l'église du village est assurément le plus vieux chêne du Béarn et sans doute l'un des plus vieux de France.

C'est le doyen du village

Le chêne ne fera plus autant d'ombre aux habitants d'Orriule © Radio France - Yannick DAMONT

A Orriule, il est dit que ce chêne existait sans doute bien avant la naissance de Gaston Fébus. Il mesure plus de 15 m de circonférence à la base de son tronc mais sa santé est chancelante. Le tronc est creux depuis longtemps. "Il en a vu d'autres", lance le maire d'Orriule, Eric Laharanne, même si cette fois-ci sa silhouette en a pris un coup. "Avec la force du vent, même les branches qui étaient saines ont cédées. C'est un peu triste. On sent bien que les gros arbres ont souffert de la sécheresse. Les branche cassent plus facilement". Même s'il est un peu défiguré, pas question d'abattre ce vénérable chêne. Le maire l'assure : "on va le laisser sur son socle. C'est un monument. Des gens viennent le voir. C'est l'emblème du village."