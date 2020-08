Le Cher franchit son seuil d'alerte, nouvelles restrictions sur les prélèvements d'eau en Touraine

Pas une goutte de pluie à l'horizon et des fortes chaleurs qui persistent. Sans grande surprise, la sécheresse s'accentue en Indre-et-Loire. Et ça se voit de plus en plus dans nos rivières dont le débit ne cesse de baisser.

Comme chaque semaine, la Préfecture d'Indre-et-Loire vient de prendre un nouvel arrêté pour restreindre les prélèvements en eau dans le département.

Les ruisseaux où les prélèvements sont strictement interdits

Le ruisseau de la Bourouse vient de franchir son seuil d'interdiction de pompage. Interdiction dans ce cours d'eau, ses affluents et dans un couloir de 200m de part et d'autre. Il rejoint les autres ruisseaux où les prélèvements étaient déjà interdits. Ceux de Roche, de l'Ardillère, de la Coulée, des Vallées, d'Aubigny, du Vieux Cher, des Gaudeberts, de Parçay, de la Fontaine Ménard, de la Roumer, et de la Bresme.

Les rivières où les prélèvements sont limités

Le Cher, l'Indrois, la Cisse et la Claise aval viennent de franchir leur seuil d'alerte. Pour ces rivières, les prélèvements d'eau ne sont pas interdits mais limités. Comme c'est déjà le cas pour La Choisille, La Manse, le ruisseau de l'Arche, la Veude, le Négron, la Veude de Ponçay et la Creuse.

Toutes ces nouvelles mesures de restrictions entrent en vigueur aux premières heures du lundi 10 août.