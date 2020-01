"On voit des cendres tomber du ciel" : deux Drômardéchoises expatriées en Australie racontent les incendies

Colline, originaire de Mirmande, et Sophie, originaire de Saint-Péray, sont installées à Sydney et vivent depuis des semaines avec une atmosphère en couleur sépia, alors que des incendies gigantesques ravagent l'est de l'Australie.

Alors que des feux de forêts gigantesques échappent toujours à tout contrôle dans l'est de l'Australie, une Drômoise et une Ardéchoise expatriées à Sydney nous racontent leur quotidien à quelques kilomètres des violents incendies. Les flammes ont pour le moment déjà ravagé 80 000 km², soit l'équivalent en superficie de l'Irlande.

"À Sydney, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas vu ciel bleu", résume Sophie, qui est originaire de Saint-Péray et s'est installée en Australie il y a huit ans. "Le ciel est embrumé, le soleil est de couleur rouge. C'est devenu une habitude."

Le ciel orange et le soleil rouge observés depuis des semaines à Sydney. - © Sophie

Colline fait le même récit. Elle vient de Mirmande et a atterri à Sydney pour un an début décembre : "Le ciel est orange et on voit régulièrement des cendres tomber du ciel. J'ai envoyé des photos à ma famille, ils m'ont demandé si j'avais mis un filtre sépia. Mais non, c'est la réalité, le ciel est orange et le ciel est rouge, vraiment rouge."

Colline explique que les habitants n'ont pas reçu de consigne particulière, mais elle sent que l'air est de moins en moins respirable. "Je pense que c'est très toxique. Il y a un jour, particulièrement, où on ne voyait pas les immeubles à deux rues par exemple". Même sentiment chez Sophie, qui essaie de limiter les déplacements à l'extérieur : "Ça se sent clairement, avec des picotements dans la gorge. Donc ça ne donne pas envie d'aller faire un footing ou de sortir dehors faire de l'exercice".

Sydney sous la fumée des incendies. - © Sophie

"C'est vrai que la situation actuelle n'est pas rassurante en Australie, reconnaît Colline. En fait ici, c'est l'été, mais on attend tous la pluie. C'est ça qui pourrait aider les pompiers". Quelques gouttes devraient tomber à partir de ce mercredi, mais un nouveau pic de chaleur est attendu dans le pays en fin de semaine.