Le cimentier isérois Vicat met au point un liant "puits de carbone"

Plutôt que d'émettre du CO2, le ciment de l'entreprise iséroise Vicat va désormais en piéger et l'empêcher de retourner dans l'atmosphère grâce au "carat." Ce nouveau liant innovant va permettre de réduire de presque 90% l'empreinte carbone par mètre cube de béton assure le cimentier. Il sera produit sur le site de Montalieu-Vercieu en Nord-Isère qui fera l'objet d'investissements pour assurer cette production.

Des arbres à la base de cette innovation

Pour obtenir ce liant qui piège le carbone Vicat a dû innover en matière de composition car les ciments classiques contiennent un produit très émetteur : le clinker. Il faut cuire à plus de 1.400 degrés des pierres pour l'obtenir. "À la fois l'énergie qu'on utilise pour le produire et un phénomène naturel de libération qui se trouve dans le calcaire sont les deux gros facteurs carbone associés à cette production" explique Laurent Legay, directeur des marchés et de l'offre chez Vicat.

Le cimentier tente de réduire le carbone émit lors de la production de clinker mais aussi de remplacer cette matière première dans ses ciments avec des matériaux biosourcés comme le chanvre ou le bois. Ce second point est décisif dans la mise au point de ce nouveau liant. Le "carat" contient en effet du biochar, une matière issue de la pyrolyse des arbres, une montée à forte température.

Ce liant innovant ne rentre dans aucune norme actuelle. Vicat veut donc le certifier et recevoir un avis technique d'ici fin 2023 pour le commercialiser plus largement. © Radio France - Noémie Philippot

"C'est un concentré de biomasse qui est passé par une pyrolyse" explique Emil Soler-My, chargé du développement du Biochar pour le groupe Soler, partenaire de Vicat dans l'élaboration de ce liant. "Les plantes absorbent le CO2 dans la forêt, tous les bois qu'il faut retirer de la forêt, on les récupère, on les pyrolyse et on les transforme en carbone. On vient concentrer le CO2 prélevé par les plantes dans le béton."

Un liant en avance sur les normes

En fait, ce processus casse le cycle du CO2 qui se retrouve piégé et ne retourne pas dans l'atmosphère. Vicat a déjà utilisé ce nouveau liant avec succès sur un chantier test.

Plusieurs autres projets sont en discussion pour obtenir une certification puis un avis technique d'ici fin 2023 car cette innovation n'entre dans aucune norme pour le moment. Une fois la certification et l'avis obtenus, Vicat pourra commercialiser plus largement son "carat."