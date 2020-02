" Le citoyen doit être acteur de sa sécurité face au changement climatique" Béatrice Gisclard

Béatrice Gisclard enseignante-chercheure en design et géographie à l'université de Nîmes donne une conférence ce mercredi sur le réchauffement climatique .

Nîmes, France

Dans le cadre du lancement des entretiens Nîmes/Alès, deux conférences ont lieu ce mercredi soir sur le site de Vauban de l'Université de Nîmes. Des conférences ayant pour thèmes : "L'impact du changement climatique à l'échelle régionale", et "Faire face au changement climatique à l'échelle individuelle". Deux conférence ouvertes à tous et gratuites dès 18h. Béatrice Gisclard enseignante-chercheure en design et géographie à l'université de Nîmes est l'une des deux conférencières, elle était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce mercredi 5 février.