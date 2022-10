Le civisme d’un étudiant avignonnais qui prend du temps pour ramasser les détritus

L’étudiant en Staps dès son année universitaire entamée il a repris cette habitude et sillonne les quartiers périphériques avec un grand sac poubelle et une paire de gants : « Là ça fait un mois que je suis sur Avignon et dés que je me ballade je vois que c’est sale de partout, donc je continue juste ce que j’ai commencé. Par exemple comme je vais faire mes courses au Leclerc de l’avenue Eisenhower, j’ai vu que là sur les plates-bandes il y avait pas mal de papiers et d’emballages, je me dis là c’est un truc que je peux faire seul donc je viens avec un sac poubelle et des gants ».

Une initiative solitaire mais un bon moment pour cet étudiant

Gaël programme en moyenne une sortie par semaine, pour une heure environ mais cela peut durer bien plus, le tout est de remplir son grand sac entièrement. « Une fois rempli je l’apporte en poubelle mais si j’ai du verre notamment et que j’ai des colonnes pour trier, je mets le verre dedans. Après le problème avec le verre c’est que en général ce sont de bouteilles qui sont explosées, elles ont en mille morceaux donc on ne peut plus rien en faire. » Il n’a pas évoqué ses excursions avec ses camarades étudiants. « Je ne fais pas ça pour que des gens me suivent, je fais ça parce que j’aime bien faire ça__. Voilà j’ai mon casque avec ma musique et je m’amuse. »

Gaël jette un coup d’œil en arrière là où il vient de ramasser : « Voilà là je viens de passer et ça fait beaucoup plus propre, ça fait du bien de voir cela quand même ! » .