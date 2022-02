Le Club Subaquatique Islois va à nouveau cet été organiser sa descente de la Sorgue

Depuis Fontaine de Vaucluse les participants descendent la Sorgues en tenue plongée jusqu'au Partage des Eaux à l'Isle-sur-la-Sorgue. Seulement cette année le Collectif des Pêcheurs Mécontents de Vaucluse et des Sorgues s'inquiète du nombre de participants de cette descente prévue le 18 juin.

Une inquiétude dissipée le CSI, le Club Subaquatique Islois qui dément la rumeur selon laquelle 250 plongeurs et plus pourraient être engagés pour cette nouvelle édition. Le Collectif des pêcheurs craignait qu’une telle affluence ait de sérieuses conséquences sur les poissons et en particulier les frayères de truites.

Le Club Subaquatique Islois qui se revendique aussi comme signataire de la charte environnementale de la Sorgue amont rappelle son implication tout au long de l’année dans la protection de la rivière par la participation systématique de ses plongeurs aux opérations de nettoyage des sorgues sur l’ensemble des communes qui mène ces opérations.

Une manifestation déplacée par rapport au calendrier de pêche

Le Club Subaquatique Islois précise également qu'il a déplacé la date de son évènement annuel pour qu'il ne tombe pas au moment de l'ouverture de la pêche de l'ombre fin mai. La municipalité de l’Isle-sur-la-Sorgue de son côté confirme avoir eu la confirmation du président du CSI que les participants à la descente ne seront tout au plus que plusieurs dizaines et salue l’attention portée par le Collectif des pêcheurs à la biodiversité du cours d’eau.

Le Club Subaquatique Lislois de plus indique que le chiffre de 250 participants qui pourrait s'engager dans cette descente est incompatible en terme de nécessité d'encadrement et de sécurité.

La descente annuelle de la Sorgue se déroulera depuis Fontaine de Vaucluse le 18 juin prochain de 9h à 12h et les inscriptions seront validées quelques jours auparavant.