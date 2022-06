EN IMAGES - Le collectif 650ha s'est réuni ce dimanche contre le projet ViaSilva à Cesson-Sévigné

Ils étaient une vingtaine ce dimanche sur le chantier de la future écocité à Cesson-Sévigné, au nord de Rennes. "Nous occupons symboliquement ViaSilva, contre la carbonisation de notre monde, pour défendre les terres agricoles, pour construire de manière durable et à leur place", scande Fred, membre de 650ha. Le collectif pointe du doigt le chantier installé sur près de 200 hectares d’anciennes terres agricoles, une catastrophe écologique selon eux.

Fabrication d'un banc en terre

Le rendez-vous du jour était fixé au parc de Boudebois, au cœur de la future écocité. Et les membres du collectif sont arrivés les bras chargés. "Notre action du jour, c'est la fabrication d'un banc en terre argileuse", souffle Nathan, membre de 650ha. "C'est une matière très noble qui aurait pu être utilisé ici pour la construction du quartier, au lieu de tout bétonner."

Les membres du collectif 650ha creusent et récupèrent la terre argileuse © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La terre est ensuite déposée sur une grande bâche © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La terre est maintenant déposée sur une grande bâche, Pascal et sa petite équipe prennent le relais. "On casse les mottes de terre qu'on va ensuite mélanger avec du foin. Après, on va tout piétiner pour que ce soit bien mélangé", explique le bénévole.

La terre et le foin sont piétinés pour être bien mélangés © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Dernière étape : mettre le mélange sur des petits rondins de bois, qui servent de base au banc.

Les membres du collectif déposent le mélange de terre et de foin sur des petits rondins de bois © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Nathan, membre de 650ha, taille le banc qui commence à prendre forme © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Grâce à ce banc en terre, les membres de 650ha souhaitent passer un message aux élus et aux constructeurs. "Si on est capable de fabriquer un banc comme ça, on peut très bien construire un mur, un logement entier, une école", confie Nathan. "Le terre, c'est un bilan carbone zéro."

Le banc en terre du collectif 650 ha est pratiquement terminé - Fred Bouron (collectif 650ha)

De la paille a été mise sur le banc pour le protéger de la pluie en attendant l'enduit de finition.

Le collectif 650ha prévoit de nouvelles actions sur le chantier ViaSilva, dès la rentrée au mois de septembre.