Le collectif Action non-violente COP 21 proteste contre l'affichage publicitaire à Avignon

Avignon, France

Une dizaine de membres du collectif Action non-violente COP21 d'Avignon se mobilise ce matin, samedi 5 octobre, dans la cité des Papes. "STOP PUB", "L'abus de la pub est dangereux pour la santé" ou encore "Action publiminale", peut-on lire sur les panneaux publicitaires du centre-ville. Des slogans inscrits par les militants avec de la peinture blanche à base de craie. "Le but de cette action est de faire réaliser au public que la publicité est omniprésente et qu'elle nous pousse à la surconsommation, explique Mathilde du collectif ANV COP 21. _Nous souhaitons qu'_Avignon suive l'exemple de Grenoble et interdise ces affichages. Au moins à l'intérieur remparts."

En 2014, la ville de Grenoble n’avait pas renouvelé son contrat avec la société JC Decaux. 326 panneaux publicitaires avaient été démontés dans les rues de la commune.