Le collectif anti-publicité saint-lois dénonce la présence des panneaux en ville

Le collectif anti-publicité saint-lois fait régulièrement parler de lui à Saint-Lô en s'en prenant aux panneaux publicitaires présents sur l'espace public. Plusieurs panneaux ont ainsi été détruits par les flammes ces dernières années. Dernier en date, un panneau installé route de Villedieu-les-Poêles, dont le collectif revendique la destruction dans un communiqué.

Pour le collectif anonyme, qui regrette l'absence de réactions de la municipalité depuis que ses alertes ont commencé, le recours à la dégradation des panneaux "est la seule méthode efficace". Mais le collectif indique poursuivre un autre but et chercher à amener la ville à mettre un terme aux contrats qui la lie aux afficheurs afin de "libérer la ville et ses habitants du matraquage publicitaire présent à chaque coin de rue".

Pour le collectif, la publicité encourage "la surconsommation permise par une extraction des ressources primaires de plus en plus importante et causant des dégâts immenses sur la biodiversité et l'exploitation des humains".

Le collectif attend maintenant une réponse de la mairie qui montrerait que sa demande est prise en compte. Sans cela, il laisse entendre qu'il poursuivra ses actions.