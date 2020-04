Le collectif cycliste 37 demande à la préfecture que les voies vertes soient rouvertes pour les vélos

Dans une lettre, publiée ce dimanche sur son site internet, le collectif cycliste d'Indre-et-Loire appelle la préfecture à lever ses restrictions, et à rouvrir les voies vertes aux vélos durant la durée du confinement. Le collectif parle d'un "préjudice" et d'un "problème de sécurité".

La préfecture d'Indre-et-Loire a durci il y a maintenant plus de trois semaines ses restrictions de déplacement dans le cadre du confinement, en interdisant notamment l'accès aux forêts, mais aussi aux berges de la Loire, du Cher de l'Indre et de la Vienne. Dans une lettre ouverte, publiée ce dimanche sur son site internet (*), le collectif cycliste du département demande à la préfète de revenir sur cette décision.

"Cet arrêté a privé l’accès à un certain nombre d’itinéraires cyclables protégés de la circulation des véhicules motorisés"

Dans sa lettre, le collectif cycliste 37 parle d'un "réel préjudice aux personnes contraintes de se déplacer pour se rendre sur leur lieu de travail et n’ayant pour seul véhicule que leur vélo : personnels soignants, auxiliaires de vie et aides à domicile, travailleurs des commerces de première nécessité, etc."

"Cet arrêté a aussi privé l’accès à un certain nombre d’itinéraires cyclables protégés de la circulation des véhicules motorisés (Loire à vélo et Cher à vélo notamment) qui permettent à des personnes de se déplacer pour se rendre à leur travail."

"Nous vous demandons de bien vouloir modifier l’arrêté pour y autoriser les déplacements à vélo dans le cadre des déplacement « domicile-travail »"

Le collectif cycliste conclu : "Aussi, nous vous demandons de bien vouloir modifier l’arrêté 37-2020-03-27-002 interdisant l’accès à certains lieux publics pour y autoriser les déplacements à vélo dans le cadre des déplacement « domicile-travail » ainsi que dans le cadre professionnel".

* Le collectif cycliste d'Indre-et-Loire précise que la lettre a été envoyée le mardi 7 avril dernier.