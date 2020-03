Le collectif de la ZAD du plan d’Entraigues-sur-la-Sorgue défend les agriculteurs menacés d'expropriation

Le collectif de la ZAD du Plan à Entraigues-sur-la-Sorgue a réuni dans la salle des anciennes écoles les propriétaires terriens et les agriculteurs pour débattre du projet d'aménagement de plus d'une centaine d' hectares sur une majeure partie de terres agricoles aujourd’hui cultivées.

Depuis la fin de l’année dernière ce collectif d'associations évoquant la Zone a Défendre du Plan dénonce selon lui l'opacité d'un vaste projet d'implantation d'entreprises agro-alimentaire et de logistique menée par le Grand Avignon en lien avec la commune d’Entraigues. Une grande extension de la Zone d'Activité Concertée du Plan dont la phase une est déjà lancée sur 27 hectares par la société immobilière d'entreprise GSE mandatée par le Grand Avignon. « Ici des exploitations agricoles sont condamnées à disparaitre avec des travaux annoncés d'ici un peu plus d'un an sauf que les concernés n'ont aucune information sur ce qui va se passer réellement « martèle le collectif lors de cette réunion en présence d’une trentaine de participants.

Des exploitants agricoles mis au pied du mur sans ménagement pour le collectif

Quatre exploitations agricoles sont concernées par ce projet d’extension de la Zone d’Aménagement Concertée du Plan . Celle d'Alain David par exemple : " J'ai juste reçu un courrier de GSE , j'ai voulu en savoir plus et j'ai téléphoné au Grand Avignon et je suis tombé sur une personne qui m'a dit : vos parcelles sont prévues pour être expropriées pour faire la zone industrielle du Plan. Et moi j'ai ma ferme en plein milieu !". Le projet comprend aussi l’agrandissement du Centre d'enfouissement technique de déchets, une future maison pénitentiaire mais aussi une déviation a destination des poids lourds . L'enquête d'utilité publique sur la première phase de ce projet limitrophe de Vedène et Saint Saturnin-les-Avignon devrait débuter cet été. Le collectif réclame toujours un moratoire préfectoral.