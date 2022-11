Le groupe Extinction Rebellion éteint vitrines et panneaux publicitaires lumineux à Paris

Depuis le 1er novembre, bureaux et commerces parisiens doivent éteindre les lumières en fin de journée. Finies les pubs lumineuses dans les vitrines. Une règle pas assez appliquée et qui ne concerne pas toute la publicité, estime le groupe écologiste Extinction Rebellion, qui a lancé une campagne "C'est pas Versailles ici" pour éteindre eux-mêmes les vitrines des commerces et les panneaux publicitaires dans les rues de Paris.

ⓘ Publicité

"C'est une action qui a du sens pour moi"

Ce vendredi 18 novembre, ils sont une vingtaine, en grande majorité des jeunes de moins de 30 ans, réunis près du Parc Monceau à Paris. Les activistes constituent de petits groupes pour mener leur action. "J'y réfléchis depuis longtemps" indique une jeune femme, qui participe à sa première opération avec Extinction Rebellion. Ladub, c'est son pseudo de militante, confie avoir "des inquiétudes, sur l'environnement, sur l'injustice sociale et environnementale." Si elle a décidé de franchir le pas et de s'impliquer dans cette action, c'est parce qu'éteindre la publicité lumineuse, pour elle, "c'est une action qui a du sens pour moi (...) la pub, c'est un symbole important de notre société capitaliste, qui nous pousse à la consommation, et en plus, se rajoute une crise énergétique."

Les militants n'ont pas trouvé le mécanisme pour éteindre la vitrine. Ils laissent une affiche. © Radio France - Camille Huppenoire

Le groupe de Ladub va parcourir les rues du 8ème arrondissement de Paris pendant deux heures. A chaque panneau publicitaire lumineux, devant chaque vitrine éclairée, les militants s'arrêtent et cherchent le moyen d'éteindre cet éclairage. Ils disposent de clés, tels des bricoleurs, de perches de fabrication maison munies de crochet. Après chaque extinction, ils laissent une affiche sur le commerce ou le panneau visé, pour faire passer un message.

"Besoin de promouvoir une vraie politique engagée, si on veut redresser un peu la barre"

"On fait ça aussi pour alerter les citoyens et le pouvoir public" explique Sov, habitué de ces actions. "Il y a besoin de promouvoir une vraie politique engagée, si on veut redresser un peu la barre." Les nouvelles règles mises en place par la Ville de Paris concerneront aussi, à partir du 1er décembre, les panneaux publicitaires gérés par la municipalité, les colonnes Morris, les kiosques de presse, qui devront s'éteindre de 23 heures 45 (ou de 1 heure du matin) à 6 heures du matin. "Insuffisant" répond Sov.

Aucune action prévue contre les illuminations de Noël

Crise énergétique, urgence climatique, pollution lumineuse, les raisons qui poussent les militants d'Extinction Rebellion à agir sont nombreuses. Dans ce contexte, viseront-ils aussi les illuminations des festivités de Noël ? Ce n'est pas prévu, à en croire Elicha. "On n'est pas [à l'aise avec les illuminations de Noël, on estime que ce n'est pas nécessaire vu l'urgence climatique absolue" concède la militante parisienne. "On ne va pas aller les éteindre pour autant car l'objectif d'Extinction Rebellion, c'est de créer de l'adhésion auprès de l'opinion. Noël, ça reste un moment important pour beaucoup de monde, je comprends que les gens puissent rapidement se sentir pointés du doigt, coupables, et ce n'est pas l'objectif."