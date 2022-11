Le collectif Silva plante sa quatrième forêt indigène et "extraordinaire" à Cadalen, dans le Tarn

La forêt du Garric plantée en 2018 et qui est déjà impressionnante.

A la Sainte Catherine, tout bois prend racine ! Yann Roques qui a lancé il y a quatre ans le collectif projet Silva tient à respecter le dicton. Il a donc choisi ce jour de l’année pour débuter la plantation de la nouvelle forêt à Cadalen, une commune du Tarn tout près de Gaillac. Des bénévoles vont venir mettre en terre 3500 arbres achetés grâce à l’argent réuni grâce à une cagnotte en ligne.

La forêt du Garric et Yann Roques à l'origine du projet. - Yann Roques

"Nous ne plantons pas des arbres, nous plantons des forêts"

C’est la quatrième forêt du collectif. Et il ne s’agit pas de planter des arbres mais bien une forêt que personne ne devra toucher. Pas question de s’y promener ou d’y prélever des arbres. Ces forêts seront donc des réservoirs de biodiversité ou des centaines d’espèces animales pourront vivre. ( La première forêt basé au Garric produira 750 tonnes d'oxygène, soit la consommation annuelle de 3.000 habitants. )

Et c’est très différent de ce qui se passe ailleurs en France ou si le reboisement gagne du terrain, la plupart des plantations concerne une ou deux essences. D’ailleurs 61% des forêts en Occitanie sont constituées de peuplements pour lesquels une essence d’arbre occupe plus de 75 % du couvert dans l’étage dominant, ils sont appelés «monospécifiques» (principalement des Chênes pédonculés et des Châtaigniers).

Plantation dense et avec des essences de la région

Dans les forêts indigènes du Tarn, les arbres ont été mis en terre selon la "méthode Miyawaki" qui consiste en une plantation dense d’arbres, de trois arbres au m² et avec une sélection d’espèces d’arbres et d’arbustes adaptées au lieu, c’est-à-dire faisant partie de la végétation potentielle naturelle du lieu. Une technique qui fonctionne particulièrement bien. La première forêt affiche un taux de reprise de 90%, les arbres sont déjà très grands après quatre ans et c’est extrêmement encourageant pour continuer l’aventure.

L’année prochaine, en 2023, le Yann Roques lancera un autre projet avec une autre cagnotte pour un autre terrain ( Il a énormément de particuliers volontaires pour prêter des terrains) . Le collectif Silva était d’ailleurs en France un des tous premiers ( avec Boomforest ) à se lancer dans l’aventure de la plantation de forêt indigène.