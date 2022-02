PHOTOS - Le collectif SOS Oulala dénonce la destruction d'espèces protégées sur un chantier du LIEN à Grabels

Dans un grand champ débroussaillé près de la Mas de Matour à Grabels, plusieurs espaces sont entourés de ruban de signalisation rouge et blanc. Avec une affiche "flore protégée." Ce sont des endroits où il y a des glaïeuls douteux, une espèce de plante protégée par la loi.

Ils se trouvent donc sur un des chantiers du LIEN (la liaison intercantonale d'évitement nord). Le collectif SOS Oulala s'est déjà mobilisé à plusieurs reprises contre ce projet de contournement routier au nord de Montpellier. Là, il dénonce le fait que des engins de travaux ont écrasé et roulé sur certains espaces où il y avait l'espèce protégée. Pour le moment, le collectif en a comptabilisé trois.

"On a été choqué de voir ces espaces complètement détruit. On voit des traces d'engins qui leur ont roulé dessus. Ces espèces sont protégées parce qu'elles sont menacées d'extinction. Là, c'est certain que la plante a été détruite et c'est interdit par la loi" explique Chloé de SOS Oulala. Elle se révolte : "C'est l'exemple parfait de ce que pense le Département de la biodiversité. Il s'en fout. Il voit ça comme une procédure. Il détruit les plantes, la biodiversité et se moque de l'écosystème derrière."

Chloé du collectif SOS Oulala. Copier

"C'est l'exemple parfait de ce que pense le Département de la biodiversité. Il s'en fout"- Chloé du collectif SOS Oulala

Hélène, du collectif SOS Oulala est aussi énervée. Elle s'approche d'un espace qui n'a pas été détruit. Les pétales roses du glaïeul douteux ne sont pas encore sortis. "On est en hiver donc les iris sont sous le sol. On ne les voit pas mais ils vont sortir au printemps. Ces iris ont une valeur pour notre patrimoine et on aimerait qu'ils soient préservés."

Pour ceux qui n'ont pas été écrasés, ils doivent être replantés ailleurs mais l'emplacement ne convient pas à Hélène : "c'est sur le plateau de Bel-Air. C'est une zone entourée de route. La plante ne va pas retrouver son environnement naturel, entouré de garrigue mais dans un ilot dans lequel il y aura des voitures tout autour." Le collectif SOS Oulala et France Nature Environnement ont déposé un nouveau recours au tribunal administratif de Montpellier pour dénoncer la destruction de ces espèces protégées.

Reportage de France Bleu Hérault sur le chantier du LIEN à Grabels. Copier

Des engins de chantier ont roulé sur les plantes protégées à Grabels. - Collectif SOS Oulala

Sur le chantier, des rubans rouge et blanc indiquent où sont les plantes protégées. © Radio France - Morgane Guiomard