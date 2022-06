Le collectif Stop Croisières bloque plusieurs paquebots à Marseille, dont le Wonder of the Seas

Ils se sont une nouvelle fois mobilisés pour dénoncer la présence des grands paquebots de croisières à Marseille. Les militants du collectif Stop Croisières ont embarqué tôt ce matin vers 7h à bord d'embarcations légères comme des Zodiac et des canoës afin de bloquer deux navires de croisières, dont le géant des mers Wonder of the Seas. Ils se sont positionnés au large de L'Estaque, au niveau du terminal croisières pour bloquer l'entrée des navires.

La capitainerie est intervenue pour réguler le trafic. Le collectif Stop Croisières se mobilise régulièrement pour dénoncer les conséquences de la présence des bateauxde croisières à Marseille, notamment concernant la pollution et ses conséquences sur la santé des riverains.

