"Certains sont dépressifs" Le combat interminable de familles sinistrées à Drap

Le coup de massue est tombé le 12 juin dernier. Dans le dernier décret publié par le ministère de l'Intérieur, la commune de Drap est la seule de la vallée des Paillons à ne pas être reconnue en état de catastrophe naturelle pour "mouvement de terrain" pour les intempéries du 23 et 24 novembre dernier. Ce week-end là, des trombes d'eaux s'abattent en quelques heures sur la colline de Drap et causent de gros dégâts.

On vit dans ces conditions catastrophiques depuis six mois. [...] C'est inadmissible

Dans le jardin de Giovanni par exemple, plus de 50 mètres cubes de terre s'effondrent et emportent sa terrasse. Six mois après, des bâches et des mauvaises herbes camouflent à peine le trou béant. "C'est dur et c'est une forme d'injustice. On vit dans ces conditions catastrophiques depuis six mois et aujourd'hui on nous dit qu'on n'est pas reconnu en état de catastrophe naturelle ? C'est inadmissible". Les travaux pour remettre en état son terrain ont été estimés à 70.000 euros par son assurance, qui refuse de les prendre en charge tant que l'état de catastrophe naturelle n'est pas reconnu.

Drap, commune oubliée des Paillons

Malgré les nombreuses photos prises ce week-end là, la réactivité de la Préfecture des Alpes-Maritimes et des assurances, le rapport rendu par la Céréma (cabinet public de géologues) n'a pas convaincu les services du ministère de l'Intérieur qui ont simplement reconnu l'état de catastrophe naturelle pour "inondation" et "coulée de boue" mais pas pour "mouvement de terrain" pour ce week-end du 23 et 24 novembre à Drap.

Les communes voisines de Contes, Peillon ou L'Escarène font en revanche bien partie de la liste. Incompréhensible pour la trentaine de familles concernées à Drap, qui ont monté un collectif pour mener le combat. "On ne comprend pas. Peut-être qu'on n'a pas été assez convaincant," tente d'expliquer Patrick Siau, président du collectif des sinistrés de Drap. "Certains sont aujourd'hui dépressifs, on a des familles qui ne veulent même plus se battre. En plus de la détresse liée aux dégâts on se retrouve avec la détresse psychologique de ne pas être reconnu. Mais on reste combatif. David a déjà gagné contre Goliath, ça peut recommencer."

Le jardin de Giovanni est toujours méconnaissable à Drap plus de six mois après les intempéries. © Radio France - Maxime Bacquié

Près d'un million d'euros de dégâts sur la commune. "Qui va payer ?"

Aujourd'hui un recours gracieux a été lancé pour faire revoir le dossier de Drap auprès de la commission du ministère de l'Intérieur. Une démarche menée notamment par la ville, qui soutient le collectif de familles sinistrées. "La commune a eu des centaines de milliers d'euros de dégâts. Si on sort la calculette, on doit être proche du million d'euros. Qui va payer ?" interpelle Alexandra Russo, adjointe à l'urbanisme à la ville de Drap. "On va demander aux gens de payer plus d'impôts pour réparer les routes ? On va leur demander de faire des crédits supplémentaires ? Nous ce qu'on demande c'est l'indulgence du ministre de l'Intérieur pour réparer ce qui est vraisemblablement une erreur matérielle du constat de la Céréma".