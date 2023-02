Le comité "sécheresse" azuréen se réunira le 7 mars prochain, à la clé de possibles restrictions

Il n'a pas plus dans les Alpes-Maritimes depuis le 8 janvier dernier et encore seulement 30 millimètres, ce qui représente seulement 1/4 de la quantité moyenne qui doit tomber aux mois de janvier et de février. Alors toutes les autorités de l'état sont aux abois. Sous l'impulsion du ministre, les préfets doivent agir. Celui des Alpes-Maritimes a donc décidé de convoquer le fameux "comité sécheresse", organe consultatif, pour le 7 mars prochain. Ensuite, en suivant son avis, la préfecture prendra des arrêtés qui devraient être contraignants pour l'utilisation de l'eau: à moins que d'ici, le ciel nous tombe sur la tête.

