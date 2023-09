Le compost à proximité de votre domicile devient obligatoire dans 100 jours

J-100 avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur le compost. A partir du 31 décembre 2023, chaque Français devra disposer d'une solution de tri de ses déchets de cuisine et de table, afin que ceux-ci puissent être valorisés ; c'est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance.

"C'est utopique" commente un gestionnaire de syndic toulousain

A Toulouse, la Métropole organise des distributions de composteurs à prix cassés, la prochaine c'est le 23 septembre à Blagnac.

Malheureusement nous sommes encore très nombreux à ne pas avoir de solutions pour nos déchets organiques. William Garston est gestionnaire pour le syndic ORPI de l'agence Chaubet à Toulouse. Tous au compost ? Fort de 20 ans d'expérience, il pense que c'est utopique : "c'est utopique de le mettre en place au 1ER janvier 2024 et même après car à Toulouse on a beaucoup de copropriétés avec de toutes petites surfaces de terrain, et même quand c'est possible le problème qui se pose c'est la question des référents, qui va s'occuper des composts ?". Il enfonce le clou : "beaucoup de gens n'en ont pas envie. C'est du boulot, il faut le retourner régulièrement, les gens mettent n'importe quoi dedans, canettes, plastiques couches culotte. Donc les gens se lassent vite et ne l'entretiennent pas".

"C'est dommage, j'aimerais en avoir un"

Leïla 20 ans habite à Jean Jaurès dans un appartement. Son immeuble n'a pas de compost à sa grande déception car elle serait prête à mettre les mains dans le cambouis : "il y en a un chez mes parents, moi j'en ai pas, notre immeuble ne veut pas mettre de compost en place, je pense que c'est pour une question d'hygiène, moi je serais pourtant prête à m'en occuper, pour l'environnement c'est un plus, je le fais chez mes parents, je pourrais le faire dans l'immeuble, il faudrait juste que je réussisse à me faire entendre."

Allan et Leïla sont amis, lui vit dans une chambre du CROUS aux Amidonniers, elle dans un appartement à Jean Jaurès, aucun des deux n'a accès à un compost, à leur grand regret. © Radio France - Pascale Danyel

Allan, 19 ans occupe une chambre du CROUS, quartier des Amidonniers et il déplore : "au CROUS on n'a pas du tout la possibilité de trier nos déchets, ils ont donné des poches pour trier aux nouveaux résidents, mais pas aux anciens", "ça me désole car je trie chez mes parents et pas ici, il faudrait qu'ils mettent un compost en place, car on se rend compte qu'on pollue plus que les autres".

Stéphanie, la soixantaine qui vit aux Argoulets se désole également : "je n'ai pas de compost car je suis en appartement, j'adorerais avoir une petite caisse dans un parc pour le faire".

Même déception pour Claudie et Stéphanie qui vivent à Jolimont : "notre résidence n'a pas de compost, ça nous désole, on ramène plein de légumes de la campagne et on est obligées de jeter les épluchures dans la poubelle normale, c'est dommage".

Khadija s'apprête à monter dans le bus rue Plana, elle, elle a accès à un compost et s'en réjouit : "dans un jardin partagé, sans inscription, tout le monde peut poser ses déchets, ça fait plaisir, on participe et ça diminue la poubelle à la maison."

