Le compost gagne du terrain même en ville en Creuse

En Creuse, il est fréquent d'habiter à la campagne et de faire son compost soi-même dans son jardin. Mais même en appartement, on peut donner une seconde vie à nos épluchures de carottes et nos trognons de pommes. Evolis 23 installe de plus en plus de composteurs de quartier. Ce sont des gros bacs en bois dans lesquels les habitants peuvent déposer leurs épluchures, leur marc de café et leurs restes de repas, recouverts ensuite de broyat.

Il y en a déjà une centaine sur le territoire géré par le syndicat, surtout à Guéret et La Souterraine, mais aussi à Saint-Vaury et Dun-le-Palestel. A la Souterraine, dans la cité Jean Macé, Laurent 54 ans, est un grand adepte du compost : "C'est génial, ça fait quatre ans que j'habite ici, ça fait quatre ans que je le fais. C'est pratique car le composteur est juste en bas de l'escalier de l'appartement, c'est comme si on avait un jardin."

Selon lui, aucune odeur à craindre, mais Evolis 23 doit convaincre les réticents, raconte l'animatrice Cinthia Zambrano : "On doit casser les clichés, penser que ça pue ou qu'il y a des rats. Ca peut retarder nos projets, mais l'activité se développe de plus en plus." Evolis 23 a installé quatorze composteurs en 2021 - notamment un à la cité administrative de Guéret, ouvert à tous -, une douzaine en 2022 et l'idée est de continuer sur cette lancée en 2023. "On a été à l'avant-garde sur ce sujet en anticipant la loi."

Les consignes de tri des biodéchets par Evolis 23 © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Le compost réutilisé par les habitants

Après quelques mois d'attente, les habitants peuvent aussi utiliser ce compost. Evolis 23 installe à la demande des bacs avec un écriteau "Servez-vous". Un succès à Jean Macé d'après Laurent : "Plein de monde cultive ses propres légumes dans des petits potagers sur le balcon, ils récupèrent du compost, ça fonctionne très bien."

En Creuse, on est d'autant plus incités à trier nos biodéchets qu'il y a la tarification incitative sur le territoire d'Evolis 23. Plus on jette, plus on paye cher notre taxe d'ordures ménagères, d'où l'intérêt de composter pour avoir une poubelle noire plus allégée. "Si on a un sac d'ordures ménagères de 60 litres et qu'en faisant le tri on n'a que 30 litres, ça fait de grosses économies et c'est mieux aussi pour l'environnement", résume Brigitte, 56 ans.

Une obligation dès janvier 2024

Actuellement en France, un tiers de la poubelle d'ordures ménagères est composée de biodéchets. Ce sont donc des épluchures et des restes de repas qui se retrouvent brûlés ou enfuis au lieu d'être valorisés. Evolis 23 a fait sa propre étude en Creuse en 2021 : un habitant jette en moyenne 147 kilos de déchets par an, dont 46 kilos de biodéchets.

Composter est un enjeu de taille : à partir de janvier 2024, toutes les communes devront proposer des solutions de tri des biodéchets. En Creuse, il n'y aura pas de ramassage comme pour les ordures ménagères. Evolis 23 mise tout sur le compost individuel et collectif. "Si des écoles, des syndicats de copropriété, des résidences privées ou des entreprises veulent installer un composteur, il faut nous contacter", insiste Cinthia Zambrano.

Si vous avez un jardin, vous pouvez aussi acheter un composteur individuel en bois à prix réduit avec Evolis 23, mais il y a une liste d'attente . Vous pouvez aussi construire votre propre composteur à partir de palettes récupérées .