Le compost partagé se développe en Occitanie

Avant la fin 2023, ce sera une obligation. Chaque Français devra avoir la possibilité de composter ses "bio" déchets, c'est-à-dire les épluchures de fruits et légumes, les restes de viande, les coquilles d'œufs, le marc de café etc. Et quelque soit son type d'habitation, en appartement compris. C'est ce que stipule la loi "anti-gaspillage et économie circulaire".

Pour s'y conformer, certaines agglomérations de la Région installent dès à présent des composteurs partagés, comme à Péchabou ce samedi 26 mars. Les habitants d'une résidence sur les hauteurs de la commune se font remettre une petite poubelle - un "bio seau". Dans celui-ci, ils y mettront désormais les épluchures, les restes de repas, les coquilles d'œufs, et aussi tout ce qui est café, thé, tisanes.

Une partie des "bio" déchets seulement peuvent être compostés. © Radio France - Marion BOTHOREL

Tous ces déchets sont jetés dans un grand bac en bois. "Il faut bien aérer le tout, ajouter de la matière sèche et fermer bien le bac" explique Justine. Elle a suivi une rapide formation avec son papa, Jérôme. Leur résidence a tout intérêt à passer au compost partagé : "ça nous fera des déchets en moins, on aurait du s'y mettre bien plus tôt. Et puis ça nous fera de l'engrais pour nos plantes".

Car d'ici 9 mois environ, ce gros tas de biodéchets sera arrivé à maturation, prêt à revenir aux habitants, sous forme de compost. C'est le maître compostier du Sicoval (communauté d'agglomération du Sud-Est Toulousain), Jérémy Gourdin qui l'assure : "du compost gratuit, et fait localement". Un nouveau geste à adopter, qui permet de diminuer de 30% le volume de votre sac poubelle, qui lui va directement à l'incinérateur.