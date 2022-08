Le Conquet : le Parc naturel marin d'Iroise laisse parler les cétacés

Le Parc naturel marin d'Iroise (Finistère) tend l'oreille aux cétacés. L'objectif, mieux comprendre le comportement et les habitudes des mammifères marin entre l'île d'Ouessant et l'archipel de Molène. Le projet, en collaboration avec l'ENSTA Bretagne à Brest, prendra fin en mai 2023.

"On dirait des interférences, mais ce sont les dauphins qui communiquent entre eux..." Depuis son bureau face à la mer, Cécile Gicquel, coordinatrice de projets "patrimoine naturel et espaces protégés" au Parc naturel marin d'Iroise, écoute les premiers enregistrements. "Ils se demandent ce qu'on vient de mettre dans l'eau". En mai dernier, les équipes du Parc marin d'Iroise installent 14 hydrophones, une paire dans sept points d'écoute différents à Ouessant et dans l'archipel de Molène. Tous les quatre mois, les hydrophones sont retirés et remplacés sur une période d'un an.

"L'idée c'est d'utiliser l'acoustique passive, donc d'enregistrer les sons des mammifères en mer, pour étudier leur présence, leur activité. Chaque espèce de cétacé va émettre dans une gamme de fréquence différente. Les sons qu'ils émettent nous permettent d'identifier quelles espèces sont présentes et parfois même leur type d'activité notamment chez les dauphins, est ce qu'ils chassent, se reposent ou plutôt dans une phase d'activité sociale."

On espère entendre des rorquals et rorquals communs

Les hydrophones permettent d'étudier des mammifères marins à des endroits où il est impossible de se rendre, comme le passage du Fromveur en plein hiver. Ce dispositif n'est pas invasif, "les cétacés ne sont pas dérangés" précise Cécile Gicquel. Pour le moment, les premières données ne sont pas encore traitées. Elles sont envoyées à l'ENSTA Bretagne, une école d'ingénieur basée à Brest pour exploiter les sons.

Pour ces premiers enregistrements, les dauphins et les marsouins ont été les plus bavards. Mais la chargée de projet espère bien entendre d'autres mammifères, "nous avons eu de récentes observations exceptionnelles de rorqual et de rorqual commun dans le parc, j'espère les entendre dans les prochains enregistrements ! " les bateaux, la végétation et les crustacés ont aussi leur mot à dire.

Le projet va également permettre d'étudier les effets du changement climatique. "Nous pourrons analyser les déplacements de certaines espèces, tels les grands cétacés, de plus en plus présents près de nos côtes. L'année dernière, nous avons eu pas mal d'observations de baleines à bosses. C'est certainement dû au changement climatique, les ressources se déplacent, les prédateurs avec. Pour le moment nous n'avons pas d'état de référence, pourquoi pas refaire le projet dans dix ans." le prochain rendez-vous est déjà fixé dans quatre mois, pour le second prélèvement.