Le Conseil d'État donne son feu vert à la centrale à gaz de Landivisiau

La plus haute juridiction administrative française a suivi les conclusions du rapporteur public. Le Conseil d'État a rejeté lundi 15 novembre les pourvois déposé contre deux arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes, qui avait refusé en 2019 d'annuler les arrêtés autorisant l'exploitation de la centrale à gaz de Landivisiau. Le dossier avait été examiné à Paris le 8 octobre.

Dix ans de procédures

A l'origine de ces requêtes, l'association Force 5, le Groupement des agriculteurs biologiques du Finistère (GAB 29), le syndicat professionnel Simples et l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) du Finistère. C'était l'ultime espoir de contrer le projet, combattu depuis dix ans par Force 5. L'association de Plougasnou a été condamnée à verser au titre des frais de justice 3.000 euros à la Compagnie électrique de Bretagne et 3.000 euros à TotalÉnergies.

Plus rien ne s'oppose désormais au démarrage de la centrale à cycle combiné gaz, d'une puissance de 446 MW. TotalÉnergies envisage une mise en service au mois de janvier 2022.