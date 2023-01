Le Conseil d'Etat empêche l'extension du marché de gros de Chateaurenard

Le Conseil d'Etat vient d'annuler le plan de prévention des risques d'inondation de deux zones qui devaient accueillir le futur marché d'intérêt national de Chateaurenard. L'extension du projet est donc suspendue.

Pour la mairie c'est "un drame" qui remet en question l'avenir économique du marché de gros spécialisé en fruits et légumes.

Pour l'association Chateaurenard Défiguré qui défendait 90 hectares de zones inondables dans le secteur des Iscles prés de la Durance, c'est une victoire. "Victoire amère après 7 ans de procédure" car la justice reconnait enfin qu'il est interdit de construire des bâtiments - même industriels - dans une zone classée Aléa Modéré.

La sous-préfecture d'Arles doit rencontrer le maire de Chateaurenard la semaine prochaine. Aucun recours n'est toutefois possible.

Projet mort et enterré selon Chateaurenard Défiguré

Franck Sylvain, le président de l'association Chateaurenard Défiguré, se félicite de la décision du Conseil d'Etat : "ça dépasse tout entendement cette histoire de relocalisation du MIN de Chateaurenard sur 90 hectares, c'était idiot. En plus, ça relançait la LEO, la liaison Est - Ouest car c'était des milliers de camions qu'il fallait faire circuler, donc il aurait fallu créer une nouvelle route. Je pense que le projet est mort et enterré. C'est 120 millions d'euros de sauvés pour le contribuable".

Drame social et économique pour la mairie

Marcel Martel, le maire de Chateaurenard, pointe un drame social et économique pour la commune du Nord des Bouches du Rhône : "un drame social car le MIN aujourd'hui est en centre ville avec prés de 6.000 riverains qui souffrent tous les jours des 5 à 6.000 camions qui passent. C'est un drame économique car il ne se passe pas un jour sans qu'un agriculteur m'interroge 'alors, on en est où avec le MIN ?' Je répond qu'on a commencé le pôle logistique mais ils me disent "c'est pas ce pôle logistique qui nous intéresse. On veut que des entreprises viennent s'installer' pour faire vivre notre économie".

Marché désuet et zones inconstructibles

Le Conseil d'Etat estime que deux zones du PPRI sont dans l'illégalité. Ce sont des zones spécialement créées pour étendre le marché spécialisés en fruits et légumes. Frank Sylvain (association Chateaurenard Défiguré) précise que "ces zones sont inondables, inconstructibles et intouchables comme zones agricoles. Maintenant, ce projet de relocalisation du MIN, - s'il existe toujours - il se fera ailleurs. Le chiffre d'affaire du MIN a été divisé par trois en trente ans. C'est un outil d'une autre époque. Aujourd'hui, la vente se fait en direct par internet. Et puis il y a un MIN à Avignon, un autre à Cavaillon".

La mairie veut poursuivre l'extension du MIN

Le maire de Chateaurenard, Marcel Martel reconnait que, faute d'entretien depuis que le projet a été lancé il y a prés de 10 ans, le MIN est devenu "obsolète et même insalubre ! On a des boxs où il pleut, des toits en amiante, des zones dangereuses... Franchement, je ne vois pas comment améliorer le site actuel en plein cœur de Chateaurenard.

La décision du Conseil d'Etat ne concerne pas le PPRI pour l'ensemble de la commune. Je reste très attaché à ce projet*. Il faut absolument qu'il se réalise".*