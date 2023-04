Le Conseil d'Etat rejette la demande des écologistes de ne plus abattre d'arbres le long de la future A69

L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées avait dans un premier temps demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, de suspendre les opérations d’abattage sur le tracé de la future autoroute A 69, sur la commune de Vendine (Haute-Garonne). Demande rejetée fin mars. Mais de fait, conformément à l'autorisation environnementale, plus aucun arbre n'a été coupé depuis le 31 mars. La campagne doit reprendre en septembre.

Deuxième revers administratif

L'association s'est donc tournée, en appel, vers le Conseil d'Etat pour que soit empêché l'abattage d'arbres sur plusieurs communes du Tarn (de Maurens-Scopont à Cambounet-sur-le-Sor) et de Haute-Garonne (Vendine et Verfeil).

FNE considère qu'enlever des platanes "porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé". Le juge des référés a toutefois observé que le calendrier de travaux était "adapté aux enjeux écologiques" qui limite la période de déboisements, d’une part, entre le 1er septembre et la mi-novembre, et, d’autre part, entre le 15 février et le 31 mars. Le Conseil d'Etat rejette donc la requête de 'l'association écologiste.

Comme prévu, l'abattage des arbres reprendra en septembre par la société toulousaine chargée par Atosca.