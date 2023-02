Une "mission forêt" lancée en Gironde face aux enjeux du réchauffement climatique

En octobre dernier, le Conseil départemental avait consacré une séance plénière extraordinaire aux incendies et aux moyens de s'en prémunir. Aujourd'hui l'institution se projette plus loin avec cette "mission forêt". Objectif : mettre autour de la table les scientifiques, les sylviculteurs ainsi que tous les acteurs du massif pour imaginer la forêt de demain avec ses modes de gestion, ses usages et les essences d'arbres qui pourront être replantées.

Car le massif des Landes de Gascogne est en proie au changement climatique avec ses risques d'incendies, mais aussi de tempêtes et d'attaques de parasites. D'ici les mois prochains, les intervenants de cette mission se réuniront régulièrement afin de faire des propositions concrètes.

L'INRAE (l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) propose déjà d'en finir avec la culture exclusive du pin maritime. Pour lutter contre les aléas, il faudrait diversifier les essences et introduire par exemple du bouleau : "Un arbre qui pousse très bien et que les sylviculteurs pourraient valoriser" a expliqué ce mardi Hervé Jactel, ingénieur agronome. "Pensez aux meubles en bois blanc d'Ikea ! Ils sont tous fabriqués en bouleau."

L'exercice s'annonce compliqué

Sylviculteurs et scientifiques ne sont pas d'accord. Les premiers maintiennent mordicus que l'on ne peut pas faire pousser autre chose que du pin maritime sur les terres sableuses des Landes de Gascogne. Réponse des scientifiques de l'INRAE : le pin, c'est bien, mais il ne pourra pas résister seul aux changements climatiques. Introduire une petite dose de chêne-liège ou de bouleau permettrait à la forêt de mieux résister aux aléas.