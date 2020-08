Le conseil départemental fournira deux masques à chaque collégien de l'Hérault

Le port du masque sera obligatoire à la rentrée pour tous les élèves dès l'âge de 11 ans. Mais l'Etat a annoncé cette semaine qu'il ne fournirait pas ces masques aux élèves sauf pour les familles les plus défavorisées.

Par conséquent, le président du conseil départemental de l'Hérault a décidé de fournir gratuitement deux masques textile réutilisables à chacun des collégiens du département dans le public comme dans le privé sous contrat. "Le Département a privilégié des masques de qualité et des approvisionnements auprès de fournisseurs locaux et hexagonaux. Homologués par l’Etat, ils répondent aux normes de prévention sanitaire les plus exigeantes." précise le département dans un communiqué. Ce sont ainsi 100 000 masques qui seront distribués à la rentrée.

Le département s'engage également à fournir en gel gel hydroalcoolique l’ensemble des collèges publics et privés pour les salles de classe, réfectoire, CDI, salle polyvalente… En mai dernier, lors du déconfinement, le Département avait ainsi déjà remis un litre de gel hydroalcoolique à chacune des 8 000 classes de maternelle, primaire, collège et lycée.

Enfin, une nouvelle livraison d’équipements de protection individuels pour les agents des collèges est en cours. Ce kit de protection comprend trois masques, du gel hydroalcoolique, et des visières pour les agents d’accueil. Les accueils ne disposant pas d’hygiaphone sont équipés de barrière plexiglass pour assurer la sécurité des agents et du public.

Des mesures sanitaires renforcées dans tous les collèges.

Les agents techniques des collèges du Département procèdent à un nettoyage approfondi qui inclut par exemple la désinfection des systèmes de climatisation, la purge des canalisations d’eau froide et chaude, des analyses légionnelles pour certains points d’eau (douches et douchettes)…

Dans chaque collège un référent a été formé aux techniques de nettoyage spécifiquement liées à la crise sanitaire. Un plan de maîtrise sanitaire a également été élaboré avec le laboratoire départemental d’hygiène pour assurer la traçabilité de chaque action de nettoyage (fréquence, horaire de passage …).

La semaine dernière la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, avait déjà annoncé qu'elle fournirait deux masques réutilisables à chaque lycéen de la région