Le consensus se fissure autour du projet d'éoliennes à Etouvans et Colombier-Fontaine dans le Doubs

Des éoliennes oui, mais pas chez nous et pas si hautes. Le projet de parc éolien d'Etouvans et Colombier-Fontaine fait débat, alors que l'enquête publique vient de se clore. Les conseils municipaux doivent délibérer avant l'arbitrage de la préfecture du Doubs.

Étouvans, France

Le projet de parc éolien d'Etouvans et Colombier-Fontaine aborde sa dernière ligne droite, avant l'arbitrage de la préfecture du Doubs, d'ici la fin de l'année. L'enquête publique est bouclée. Les conseils municipaux des 27 communes (à moins de 6 km du parc) ont jusqu'à fin octobre pour donner leur avis.

En attendant, le projet fait tourner les têtes et les oppositions. Les deux communes voisines : Villars-sous-Ecot et Ecot, d'abord favorables au projet, ont finalement voté contre, au grand dam du maire d'Etouvans, Nicolas Pacquot. "Les gens veulent de l'électricité mais chez les autres. Même chose pour la téléphonie mobile ou les éoliennes. C'est le syndrôme Nimby" (Not in my backyard = pas chez moi).

Le maire de Villars-sous-Ecot, Christian Hirsch, explique le retournement de sa position. "Il y a quatre ou cinq ans, lorsque nous avons visité avec les dirigeants de la société Opale, le site du Lomont, c'étaient des éoliennes à 120 mètres. Aujourd'hui, les machines dont ont parle dépassent les 200 mètres". Il pose aussi la question du démantèlement qui n'a pas été suffisamment "bordé", selon lui.

Ce projet des Trois Cantons est un parc de six éoliennes d'un peu plus de 200 mètres de hauteur pour 3 méga watt par machine, implantées à proximité de l'autoroute A36, sur les territoires de communes d'Etouvans et Colombier-Fontaine.