Le convoi de l'eau dans le Loiret ce jeudi : quel parcours, quelles perturbations ?

Le convoi de l'eau est dans le Loiret ce jeudi 24 août et jusqu'à demain vendredi 25 août. Plus de 600 manifestants, à vélo et en tracteur, traversent le département pour s'opposer aux projets de méga-bassines. Suivez leur journée.

Mercredi était la plus longue étape avec 70 kilomètres et de fortes chaleurs © Radio France - Julien Frenoy Le convoi de l'eau est dans le Loiret ce jeudi 24 août. Après avoir rassemblé plus de 1.000 personnes devant la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher, le convoi et ses 600 vélos traversent le Loiret en passant par Beaugency, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Orléans sur les bords de Loire avant d'arriver à Bou. Un pique-nique en bord de Loire Après un passage par Beaugency, les manifestants font une pause pique-nique ce jeudi midi à la plage de Fourneau au lieu-dit Fourneaux proche de Chaingy. Ils doivent ensuite être reçus à l'agence de l'eau Loire Bretagne à la Orléans- La Source à 17h pour un premier rendez-vous avec le président du Comité de bassin Thierry Burlot. Un deuxième rendez-vous est prévu ce vendredi à 15h avec la nouvelle préfète du Loiret Sophie Brocas. Hier lors du rassemblement à Mer à la frontière avec le Loiret © Radio France - Julien Frenoy Le points de rassemblements Jeudi 24 août 8h : Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux

Convoi toute la journée en passant par Beaugency et Saint-Jean-de-la-Ruelle

15h à 17h : Traversée d'Orléans

18h : arrivée au bivouac à Bou (près d'Orléans) Vendredi 25 août 12h : Pique-nique sur les bords de Loire à Orléans

15h : rassemblement devant l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans

17h : fin du convoi tracteurs-vélos

18h : départ des participants pour Paris Des perturbations routières à prévoir Ce rassemblement massif va occasionner des perturbations routières. Les services de la préfecture recommandent aux usagers d’éviter, si possible, les secteurs concernés par le passage du cortège. L’itinéraire détaillé n’ayant pas été fourni en amont, les informations ci-dessous sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Ce jeudi 24 août : Circulation perturbée sur la D2152 entre Lestiou et Beaugency à partir de 8h. À lire aussi Programme, parcours, manifestations : le convoi de l’eau dans le Loir-et-Cher et le Loiret jusqu'à vendredi