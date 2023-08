Le "convoi de l'eau" va traverser la Touraine, voici son programme

Le point de départ, ce vendredi, était Lezay, dans les Deux-Sèvres , commune voisine de Sainte-Soline, où des violents affrontements avaient eu lieu en mars dernier entre militants écologistes et forces de l'ordre devant une méga-bassine. Après avoir traversé la Vienne, ce "convoi de l'eau" débarque en Touraine ce lundi.

Avec ce "convoi de l'eau", les opposants aux retenues d'eau agricoles veulent obtenir un moratoire immédiat sur les projets et chantiers de bassines.

Visite d'une coopérative paysanne

C'est le seul arrêt qui est prévu dans une ferme sur tout le parcours. Le convoi des quelques tracteurs et de plus de 600 vélos va poser ses valises dans la coopérative paysanne de Belêtre, à Dolus-le-sec, dans le Lochois, lundi en fin d'après-midi. Cette exploitation agricole est une vitrine de l'alternative au "système agricole dominant" que défend la Confédération paysanne, syndicat qui coorganise le convoi.

Des visites de la ferme sont prévues pour les participants, sur le thème "comment faire vivre sept travailleuses et travailleurs sur 65 hectares". Ensuite, en soirée, un concert est organisé puis deux conférences-débats : "de l'AMAP intégrale vers la sécurité sociale de l'alimentation" et "les fermes collectives et coopératives comme leviers de la transition agricole".

Traversée de la Touraine en passant par Tours

Le convoi partira le mardi matin de Dolus-le-sec pour arriver à Tours, place Jean-Jaurès, vers midi où des élus et des militants prendront la parole. "Le convoi de l'eau s'arrête devant le Palais de Justice pour apporter un soutien aux quatre militants et militantes de Dernière Rénovation jugés à 13h30 pour avoir jeté de la peinture sur la préfecture afin de dénoncer l’inaction climatique", expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Ensuite, les cyclistes et tracteurs s'arrêteront sur l'île de la Métairie, sur les bords de Loire pour échanger sur la baignade dans ce fleuve, "interdite pour deux raisons principales : la pollution et le risque de déplacement de fond". Les militants souhaitent "qu’une baignade populaire et respectueuse de la nature soit de nouveau possible dans nos rivières".

Enfin, le convoi s'arrêtera pour un bivouac à Lussault-sur-Loire où des animations et une dégustation de vins sont prévues. Le mercredi matin, il quittera la Touraine pour prendre la direction de Blois.